Tòa án Mỹ chặn lệnh cấm xin tị nạn ở biên giới của Tổng thống Trump

Ngày 24-4 (theo giờ địa phương), một hội đồng gồm 3 chánh án của Tòa Phúc thẩm ở thủ đô Washington D.C đã chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đối với việc cấm xét duyệt quy chế tị nạn ở biên giới.

Tòa án phán quyết rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về một cuộc “xâm lăng” tại biên giới Mỹ - Mexico là bất hợp pháp, các luật về nhập cư cho phép mọi người có quyền nộp đơn xin tị nạn ngay tại biên giới và Tổng thống không thể tìm cách lách quy định này.

Người xin tị nạn ở khu vực biên giới với Mỹ. Ảnh: @AJENGLISH

Sắc lệnh hành pháp cấm xét duyệt quy chế tị nạn ở biên giới là trụ cột trong kế hoạch của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nhằm siết chặt chính sách nhập cư tại biên giới phía Nam. Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp mang tên “Bảo đảm cho các tiểu bang chống lại sự xâm lấn”. Theo đó, cấm người xin tị nạn nhập cảnh vì các lý do liên quan đến an toàn công cộng, y tế và kinh tế, cho đến khi ông đưa ra kết luận rằng "cuộc xâm lấn tại biên giới phía Nam đã chấm dứt”.

Người xin tị nạn tại các khu vực biên giới. Ảnh: TELESURTV

Tòa phúc thẩm kết luận rằng, Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) không trao quyền cho Tổng thống trục xuất các nguyên đơn theo những “thủ tục do chính ông tự đặt ra”. Phán quyết của tòa nêu rõ “khi trao quyền đình chỉ việc nhập cảnh thông qua tuyên bố của Tổng thống, Quốc hội không hề có ý định trao cho nhánh hành pháp thẩm quyền trục xuất rộng rãi như họ vẫn tuyên bố”.

Theo CBS News, phán quyết này giáng một đòn mạnh vào các ưu tiên về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, vốn đã phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào quy trình xét duyệt tị nạn tại biên giới sẽ được nối lại và chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo phán quyết này.

HẠNH CHI