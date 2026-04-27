Bế tắc nỗ lực hòa giải Mỹ - Iran

Triển vọng khôi phục các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan một lần nữa trở nên mong manh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy chuyến thăm Islamabad của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vào tối 25-4.

Tàu USS Spruance của Mỹ tham gia kiểm soát tàu Iran trên vùng biển Arab. Ảnh: Financial Express

Gia tăng nghi ngờ lẫn nhau

Ngày 26-4, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Washington vẫn là đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, theo Báo Times of Israel ngày 26-4, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hoan nghênh những đóng góp của Pakistan trong tiến trình hòa giải, song khẳng định Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu phải đối mặt với sức ép, đe dọa hoặc tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Iran đồng thời nhấn mạnh rằng để nối lại đối thoại, Mỹ cần dỡ bỏ mọi trở ngại, bao gồm cả lệnh phong tỏa tại khu vực chiến lược này.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng đã kết thúc các cuộc trao đổi với lãnh đạo Pakistan và rời Islamabad đến Oman, trước khi dự kiến bay sang Nga để thảo luận về “các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế”.

Israel tiếp tục không kích Lebanon

Trong diễn biến liên quan, kênh truyền hình nhà nước Kan TV News dẫn lời các quan chức an ninh Israel cảnh báo nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah có thể sụp đổ. Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ ngày 16-4, sau đó hai bên đã nhất trí kéo dài lệnh này thêm 3 tuần.

Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận trên, ngày 26-4, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon. Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích nhiều cơ sở hạ tầng được cho là Hezbollah sử dụng để phục vụ mục đích quân sự trên khắp miền Nam Lebanon từ sáng cùng ngày; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hành động kiên quyết nhằm đối phó các mối đe dọa theo chỉ đạo từ cấp lãnh đạo.

Theo trang tin địa phương Lebanon Debate, một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Hadatha (miền Nam Lebanon) vào tối 25-4 đã khiến 1 người thiệt mạng và một người khác bị thương. Trước đó, khu vực này đã hứng chịu hai đợt không kích liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 phút. Truyền thông Lebanon cũng đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các địa điểm khác.

Ngày 25-4, hàng ngàn người dân Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ theo đuổi chính sách hòa bình. Những người biểu tình yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và bảo vệ các giá trị dân chủ...

HẠNH CHI tổng hợp