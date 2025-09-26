Thế giới

Mỹ: Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố

Ngày 26-9, theo CNBC, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey bị truy tố với các “tội danh nghiêm trọng” liên quan việc tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: XINHUA
Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: XINHUA

Ông James Comey giữ chức Giám đốc FBI từ năm 2013 đến năm 2017. Nếu bị kết tội, ông James Comey đối mặt mức án lên đến 5 năm tù giam.

Bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo buộc ông James Comey cản trở một cuộc điều tra của Quốc hội và đưa ra lời khai sai sự thật.

Năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông James Comey, trong lúc diễn ra cuộc điều tra liệu có bất kỳ thành viên nào của chiến dịch tranh cử cho ông Donald Trump thông đồng với Nga để gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không.

Khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, Bộ Tư pháp bắt đầu thẩm tra lại lời chứng của ông James Comey vào năm 2020 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Tại cuộc điều trần này, ông James Comey phủ nhận việc cho phép tiết lộ thông tin điều tra cho truyền thông.

