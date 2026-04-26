Đánh bom ở Colombia, hơn 50 người thương vong

Ít nhất 14 người thiệt mạng, 38 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra ngày 25-4 trên đường cao tốc liên Mỹ tại thành phố Cajibío, tỉnh Cauca của Colombia.

Nhiều phương tiện bị phá huỷ trong vụ đánh bom. Ảnh: BBC

Đây là vụ bạo lực mới nhất trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31-5 tới. Truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe buýt đã bị tấn công bằng bom khi đang di chuyển trên đoạn đường El Túnel của quốc lộ liên Mỹ nối giữa Cali và Popayan. Vụ nổ đã làm biến dạng chiếc xe, tạo một hố lớn trên đường cao tốc và tạo ra sức ép khiến một số ô tô xung quanh bị lật úp.

Nhiều tài xế trên đường kể rằng các đối tượng có vũ trang đã cướp một chiếc xe tải và một chiếc xe buýt để chặn đường trước khi vụ đánh bom xảy ra.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Gustavo Petro đã gọi những kẻ thực hiện vụ tấn công này là "khủng bố, phát xít và buôn bán ma túy", đồng thời kêu gọi quân đội ứng phó mạnh tay.

Phát biểu tai họp báo, người đứng đầu quân đội, Tướng Hugo Lopez cho biết đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường. Ông cũng xác nhận rằng quả bom phát nổ sau khi những kẻ tấn công chặn đường bằng một chiếc xe buýt và một phương tiện khác.

Tại Colombia, các nhóm vũ trang - những nhóm tài trợ cho hoạt động của mình thông qua buôn bán ma túy, khai thác mỏ bất hợp pháp và tống tiền - thường cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử bằng bạo lực. Tháng 6-2025, ứng cử viên tổng thống trẻ tuổi theo chủ nghĩa bảo thủ Miguel Uribe Turbay bị bắn giữa ban ngày khi đang vận động tranh cử ở thủ đô Bogota.

KHÁNH HƯNG