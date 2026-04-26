Mỹ để ngỏ phương án quân sự với Iran

Ngày 25-4, theo thông tin từ Nhà Trắng và các hãng tin quốc tế, Mỹ tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn với Iran khi duy trì lựa chọn quân sự song song thúc đẩy đàm phán gián tiếp, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá.

Gây sức ép chiến lược

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ đầy đủ các phương án quân sự liên quan đến Iran. Phát biểu trên Fox News, bà Leavitt nhấn mạnh, việc duy trì lựa chọn quân sự là một phần trong chiến lược gây sức ép, song ưu tiên hiện nay vẫn là tiến trình đàm phán.

Trong ngày 25-4, Nhà Trắng cũng xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner sẽ tới Islamabad để tiến hành các cuộc tiếp xúc với đại diện Iran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn còn hiệu lực nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu container Epaminondas do hãng MSC, Thụy Sĩ vận hành (Ảnh: Tasnim News)

Theo bà Leavitt, phía Iran đã chủ động liên lạc sau lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Donald Trump, trong khi Chính phủ Pakistan đóng vai trò trung gian then chốt. Washington kỳ vọng các cuộc tiếp xúc sẽ mang lại tiến triển cụ thể hướng tới một thỏa thuận, đồng thời tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận phái đoàn Iran do Abbas Araghchi dẫn đầu đã tới Islamabad tối 24-4. Hãng Tasnim cho biết, ông Araghchi không tiến hành đàm phán trực tiếp với phía Mỹ.

Trong khi theo Đài truyền hình quốc gia IRIB, Tehran vẫn coi Islamabad là “cầu nối” để truyền tải lập trường. Diễn biến này cho thấy các kênh đối thoại gián tiếp vẫn được duy trì, song chưa đủ tạo đột phá, qua đó lý giải việc Washington tiếp tục để ngỏ phương án quân sự như một công cụ gây sức ép chiến lược.

Vẫn căng thẳng ở eo biển Hormuz

Căng thẳng khu vực tiếp tục tác động trực tiếp tới các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 24-4 thông báo đã chặn một tàu treo cờ Iran đang tìm cách di chuyển tới một cảng của nước này. Theo thông báo, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz nhằm vào tàu và cảng của Iran vẫn đang được duy trì. Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã buộc 31 tàu có liên hệ với Iran phải quay đầu hoặc trở về cảng.

Cũng trong ngày 24-4, trang Mundo Maritimo cho biết, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz suy giảm rõ rệt, với hơn 20 vụ việc an ninh được ghi nhận. Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh UKMTO, đã có 22 vụ tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu chở dầu tại vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Dù một số tàu vẫn di chuyển qua các hành lang hẹp do Iran kiểm soát hoặc tuyến gần Oman, việc hạn chế các tuyến vận tải thông thường làm gia tăng rủi ro.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đang xây dựng kế hoạch sơ tán các tàu thương mại và thủy thủ đoàn đang mắc kẹt ở vịnh Persian. Tờ Izvestia của Nga dẫn lời người phát ngôn của IMO, bà Natasha Brown, cho biết tổ chức này sẽ lập danh sách các tàu cần rời đi, đồng thời phối hợp các bên liên quan trong quá trình triển khai. Việc di chuyển sẽ tuân theo các luồng hàng hải hiện có, trên cơ sở bảo đảm an toàn. Theo IMO, kế hoạch liên quan tới khoảng 2.000 tàu và 20.000 thuyền viên chưa thể di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi bùng phát xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran từ cuối tháng 2 vừa qua.

VIỆT ANH