Israel: Phe đối lập hợp nhất lực lượng hướng tới bầu cử

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và lãnh đạo đảng đối lập Yesh Atid, ông Yair Lapid, đã công bố quyết định hợp nhất 2 chính đảng thành liên danh chung, đánh dấu bước đi quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Israel năm 2026.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid (phải) và Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Thông báo từ văn phòng của ông Bennett nêu rõ, đảng mới sẽ mang tên Together - Led by Naftali Bennett (tạm dịch Cùng nhau - dưới sự dẫn dắt của Naftali Bennett). Liên danh đặt mục tiêu tạo ra khối thống nhất nhằm cạnh tranh trực tiếp với đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đảng của ông Bennett hiện ngang bằng với đảng Likud khi cùng được dự báo giành khoảng 24 ghế trong Quốc hội Israel (Knesset), trong khi đảng Yesh Atid chỉ đạt khoảng 7 ghế nếu tự thân tranh cử. Kết quả này được xem là một trong những động lực thúc đẩy hai bên tiến tới hợp nhất.

Các nhân vật trong liên minh cầm quyền đã lên tiếng chỉ trích. Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir cáo buộc liên minh Bennett-Lapid sẽ tái lập hợp tác với các đảng Arab, trong khi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho rằng đây là “liên minh phục vụ lợi ích chính trị hẹp”. Chính phủ Bennett-Lapid giai đoạn 2021 - 2022 từng tạo tiền lệ khi lần đầu tiên đưa một đảng Hồi giáo vào liên minh cầm quyền, nhưng cũng sụp đổ chỉ sau 1 năm do áp lực nội bộ.

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel dự kiến được tổ chức vào ngày 27-10-2026, bầu ra 120 thành viên của Quốc hội.

MINH CHÂU