Nga, Iran nêu lý do đàm phán Mỹ-Iran chưa có tiến triển

Kênh Al Jazeera đưa tin Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov, cho rằng Mỹ phải từ bỏ việc đưa ra các tối hậu thư khi đàm phán, nếu muốn các cuộc đàm phán với Iran có tiến triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei.

“Mỹ quen tiến hành đàm phán từ vị thế mạnh, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc siết chặt các lệnh trừng phạt. Chiến thuật này rõ ràng không hiệu quả với Iran”, ông Ulyanov nói.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn IRNA (Iran), trả lời phỏng vấn của đài BBC, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, cho biết Iran vẫn chưa quyết định tham gia vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan, do những thông điệp trái ngược từ phía Mỹ và Washington đã vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo đó, ông Baqaei cho rằng Mỹ đã phong tỏa bất hợp pháp các cảng của Iran; tấn công một tàu chở hàng, bắt giữ công dân Iran trên boong làm con tin và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa “diệt chủng” và ném bom các cơ sở trọng yếu của Iran. Ông Baqaei nhấn mạnh: “Đây không phải là hành vi của một quốc gia thực sự cam kết với một tiến trình ngoại giao nghiêm túc”.

Tin liên quan Pakistan nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

MINH CHÂU