Cứu hai chi dưới đứt gần lìa cho người bị tai nạn lao động

Ngày 19-8, người đàn ông 59 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng hai chi dưới bị đứt gần lìa. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bảo tồn cả hai chi cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã bảo tồn cả hai chi cho người bệnh.

Khoảng 7 giờ 50 ngày 19-8, người bệnh gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Sau tai nạn, bệnh nhân được đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu, băng ép, garo và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa lúc 8 giờ 20 phút.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương đặc biệt nghiêm trọng ở cả hai chi dưới. Bàn chân phải bị đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần da ở gan bàn chân. Trong khi đó, vùng cổ chân trái cũng bị đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần da phía sau.

Đây là tổn thương nghiêm trọng khi vừa gây mất máu, vừa liên quan đến nhiều cấu trúc quan trọng như xương, gân, mạch máu và thần kinh. Trước nguy cơ mất cả hai chi dưới, các ê-kíp của bệnh viện lập tức được huy động để chạy đua với thời gian.

Sau khi được sơ cấp cứu, lấy máu xét nghiệm và chụp X-quang, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ lúc 9 giờ.

Dưới sự chỉ đạo, điều phối của Ban Lãnh đạo bệnh viện, Khoa Chấn thương chỉnh hình phối hợp cùng các chuyên khoa liên quan triển khai phẫu thuật khẩn cấp. Hai ê-kíp phẫu thuật đồng thời xử trí tổn thương ở hai chi dưới.

Các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, khâu nối gân, nối mạch máu và thần kinh, từng bước phục hồi cấu trúc giải phẫu và tái lập tuần hoàn cho hai chi bị tổn thương.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn thành. Tuần hoàn của cả hai chi được tái lập, tạo cơ hội bảo tồn chi và phục hồi chức năng cho người bệnh. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, hai chân hồi lưu máu tốt và đã có thể cử động các ngón chân.

Hai ê-kíp phẫu thuật đồng thời xử trí tổn thương ở hai chi dưới.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp đứt lìa hoặc đứt gần lìa chi thể, thời gian từ lúc xảy ra tai nạn đến khi được cấp cứu và tái lập tuần hoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trường hợp này, việc đồng nghiệp có mặt kịp thời, sơ cứu, kiểm soát chảy máu bằng garo và đưa bệnh nhân đến bệnh viện chỉ sau khoảng 30 phút đã tạo điều kiện thuận lợi để các bác sĩ triển khai cấp cứu, phẫu thuật bảo tồn chi.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tình trạng tưới máu của hai chi, nguy cơ nhiễm trùng, quá trình liền xương, khả năng phục hồi của gân và thần kinh. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân tiếp tục được phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.

KHÁNH CHI