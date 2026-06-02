Cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được giảm án

Sáng 2-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 9 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tòa tuyên giảm án cho các bị cáo: Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc VICEM, từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù; Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM, từ 12 năm 6 tháng tù xuống còn 9 năm tù; Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, từ 11 năm tù xuống còn 10 năm tù.

Với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, tòa tuyên giảm án cho các bị cáo: Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM, từ 13 năm tù xuống còn 10 năm tù; Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên VICEM, từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù. Một số bị cáo khác được giảm từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Theo Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi, đồng thời nộp hơn 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Tòa phúc thẩm xác định, các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của VICEM, có mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành pháp luật về đấu thầu, xây dựng, dẫn đến dự án dở dang, không được đưa vào khai thác theo kế hoạch.

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM trên đường Phạm Hùng hiện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: NGUYÊN CAO

Như Báo SGGP đã thông tin, giai đoạn 2006-2011, dù giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao để tính toán hiệu quả kinh tế, làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM tại Hà Nội.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, dù hồ sơ của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai xây dựng. Sau đó, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 1.951 tỷ đồng, rồi 2.743 tỷ đồng.

Dự án khởi công giữa năm 2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Đến nay, dự án vẫn chưa được khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng của Nhà nước.

ĐỖ TRUNG