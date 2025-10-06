Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Chiều 6-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết thông tin trên.

Theo đó, bị can Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, C03 khởi tố bị can Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng Phòng Đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và Đỗ Đình Ngoan, định giá viên. Các bị can có liên quan tới dự án của Công ty cổ phần Free Land.

Năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch, giao Công ty cổ phần Ngũ Long Tân (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Free Land) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư King Bay, khoảng 125ha. Song, sau nhiều năm triển khai, khách hàng mua dự án King Bay đã làm đơn tố cáo chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật và chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng đặt cọc.

Cùng vụ án trên, C03 cũng khởi tố các bị can: Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Các bị can bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an, thông tin vụ án tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

C03 cũng khởi tố bị can Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Giữa năm 2018, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách mọi chức vụ trong Đảng và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 từ ngày 14-5-2018. Liên quan tới các cá nhân bị khởi tố, ngoài vụ án này, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc bị vướng lao lý ở các vụ án trước đó liên quan tới dự án đầu tư trang thiết bị y tế của Công ty AIC.

ĐỖ TRUNG