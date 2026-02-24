Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh thiếu niên thuê khách sạn tổ chức tiệc ma túy

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (từ 14-21 tuổi) thuê khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy đá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn ngày mùng 3 tết. Ảnh: CATĐN

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 19-2 (tức mùng 3 tết), Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng có 8 đối tượng (5 nam, 3 nữ) gồm: M.G.H. (sinh năm 2012), D.N.Đ. (sinh năm 2010), N.P.V. (sinh năm 2006), N.N.T. (sinh năm 2007), P.N.H (SN 2007), P.L.V. (sinh năm 2009) và P.B.Q. (sinh năm 2012), N.Q.K. (SN 2005) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm loa nhạc, hộp đèn, đĩa sứ còn bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy, cùng một số vật dụng liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng “khay” (Ketamine) và “kẹo” (MD/MA) tại khách sạn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm việc.

PHÚ NGÂN