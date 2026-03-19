Cứu sống bé gái 20 tháng tuổi bị tay chân miệng độ 4 nguy kịch

Ngày 19-3, Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhi K.T.T.N. (bé gái, 20 tháng tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) mắc bệnh tay chân miệng độ 4 với diễn biến phức tạp và nguy cơ tử vong cao.

Bé N. trong thời gian được điều trị tích cực trước đó

Trước đó, ngày 10-3, bé N. xuất hiện tình trạng sốt cao liên tục, ho, khò khè, thở mệt, đã được điều trị ngoại trú 2 ngày không giảm nên người nhà chở bé đến Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng cấp cứu. Sau đó, bé được hỗ trợ hô hấp và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Nhi.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bé N. có biểu hiện lừ đừ, mạch nhẹ, nhịp tim nhanh 220 lần/phút, thở nhanh co kéo 60 lần/ phút, phổi ran ẩm… Bé được chẩn đoán ban đầu là sốc nhiễm khuẩn từ đường hô hấp, viêm phổi nặng...

Bé được xử trí thở máy, chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh, thế nhưng sau 6 giờ điều trị, tình trạng lâm sàng không cải thiện, bé sốt cao liên tục, tim nhanh 230 lần/ phút, thông số thở máy và liều thuốc vận mạch còn cao.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với EV71 (Enterovirus 71- một trong những tác nhân gây bệnh Tay chân miệng diễn tiến nặng). Ngay lập tức bé được hội chẩn toàn viện với chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4 và quyết định tiến hành lọc máu liên tục.

Sau 24 giờ lọc máu liên tục bé giảm sốt, dấu hiệu sinh tồn trở về bình thường, các xét nghiệm cải thiện và ngưng được các thuốc vận mạch và được ngưng lọc máu sau 45 giờ. Qua 3 ngày điều trị tích cực, bé N. hiện có thể tự thở tốt, được cai máy thở, tổng trạng tốt, ăn uống được, các xét nghiệm trở về bình thường.

BS. Nguyễn Văn Cầm, người trực tiếp tham gia điều trị cho bé N. chia sẻ: “Đây là một ca bệnh tay chân miệng độ 4 diễn tiến rất nặng và lâm sàng không điển hình. Khi nhập viện, bé không xuất hiện các tổn thương hồng ban đặc trưng trên da, không loét họng và không ghi nhận các triệu chứng tổn thương thần kinh như giật mình chới với, run tay chân… Thế nhưng, nhờ sự can thiệp kịp thời, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ, điều dưỡng, tình trạng của bé đã dần được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt".

