Cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì nhau bong non

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, các y bác sĩ vừa cứu sống mẹ con sản phụ N.T.A.M. (27 tuổi, tỉnh Đắk Nông) nguy kịch vì nhau bong non.

Theo đó, chị N.T.A.M. mang thai lần 3 ở tuần thứ 34 nhưng không khám thai định kỳ đầy đủ, không làm các xét nghiệm tầm soát quan trọng. Ngày 14-12, chị M. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức trong tình trạng trạng đau bụng, vỡ ối, tim thai rời rạc. Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ nhận định đây là tình trạng suy thai cấp, khả năng do nhau bong non, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong mẹ và con rất cao.

Bệnh viện khởi động quy trình phẫu thuật tối khẩn, phối hợp các ê-kíp khoa Sản, khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, khoa Xét nghiệm, khoa Nhi. Sau 3 phút, ê-kíp đưa ra khỏi bụng mẹ một bé gái nặng 1,8kg, tím tái, không khóc, không có nhịp thở, không có nhịp tim. Ê-kíp hồi sức sơ sinh lập tức tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu tích cực gồm ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, thuốc hỗ trợ. Sau 10 phút, bé có nhịp tim trở lại, cơ thể hồng hào hơn, SpO2 đạt 96% qua nội khí quản.

Cùng thời điểm, trong phòng mổ, sản phụ đối mặt với nguy hiểm: nhau thai bong hoàn toàn, sau bánh nhau tụ nhiều máu cục, tử cung tím dạng Couvelaire đặc trưng của nhau bong non. Bên cạnh đó, tử cung mềm nhão, co hồi kém, máu chảy liên tục, nguy cơ sốc mất máu, rối loạn đông máu.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng thực hiện cầm máu, xoa bóp tử cung, sử dụng thuốc co hồi tử cung, hồi sức tích cực và truyền máu cho người bệnh. Sau 60 phút căng thẳng, ca mổ kết thúc thành công. Sản phụ mất 2l máu, chỉ số sinh hiệu nằm trong giới hạn bình thường. Sau 5 ngày, người mẹ được xuất viện. Bé gái tiến triển tốt, nguy cơ tổn thương não sau sinh thấp và đang được theo dõi tại đơn vị sơ sinh.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, đầy đủ để kịp thời phát hiện những biến cố có thể xảy ra, đặc biệt với người có tiền sử sản khoa nguy cơ cao. Khi thai phụ có triệu chứng bất thường như đau bụng, ra nước hoặc ra huyết âm đạo, thai máy yếu, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Nhau bong non hay rau bong non (Placental Abruption) là tai biến sản khoa nguy hiểm. Nhau bong non xảy ra khi nhau thai bám đúng vị trí nhưng bị bong sớm trước khi thai nhi sẵn sàng ra ngoài, thường gặp ở 3 tháng cuối thai kỳ. Tai biến này xảy ra đột ngột, tiến triển nhanh, nếu không được can thiệp xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng thai phụ lẫn thai nhi.