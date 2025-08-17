Phẫu thuật thành công thai phụ chấn thương sọ não nặng

Ngày 17-8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công trường hợp thai phụ chấn thương sọ nặng do tai nạn giao thông.

Trước đó, bệnh nhân N.T.T.Q. (18 tuổi) vào viện trong tình trạng hôn mê sâu sau 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là trường hợp rất đặc biệt vì bệnh nhân là một thai phụ chỉ 25 tuần tuổi.

Sau khi tiếp nhận, qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc nhận định, chị Q. bị sưng phù nặng, chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Cụ thể, hộp sọ bị vỡ phức tạp, lượng máu tụ lớn ở thùy trán, kèm vỡ xương hàm dưới. Đáng lưu ý, bệnh nhân đang mang thai con đầu tuần thứ 25, tuần tuổi thai rất khó nuôi dưỡng trẻ khi mổ chủ động lấy thai ra ngoài nếu mẹ không thể cứu sống được.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc phẫu thuật cho bệnh nhân N.T.T.Q.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Nhật Tân, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc, đây là một ca phẫu thuật liên quan đến hai sinh mạng, bởi vì thai nhi còn rất là trẻ, nếu như phẫu thuật thất bại thì có thể là mất cả mẹ lẫn con.

“Chúng tôi kích hoạt chương trình bảo hiểm đỏ của bệnh viện, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực từ khoa cấp cứu hồi sức, ngoại thần kinh và đặc biệt ở khoa sản cùng thực hiện. Sau khi xét nghiệm xong, chúng tôi quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân để cứu sống người mẹ và đảm bảo chỉ số an toàn cho thai nhi. Rất may, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, thai nhi phát triển tốt”, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Nhật Tân cho hay.

Được biết, gia đình chị Q. thuộc diện nghèo. Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chị Q. 30 triệu đồng và trích quỹ thiện tâm hỗ trợ 50% viện phí.

LÊ QUỐC