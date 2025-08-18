Y tế - Sức khỏe

Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà hàng lên tới hơn 67%

Tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng lên tới 67,3%, tại quán cà phê là 59,2%, nên các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, địa điểm công cộng cần tiếp tục thực hiện.

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) vừa phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng lên tới 67,3%, tại quán cà phê là 59,2%, nên các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, địa điểm công cộng cần tiếp tục thực hiện. Các nhà hàng, khách sạn cần tuân thủ quy định, tiên phong thực hiện môi trường không khói thuốc, xem đây là một tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

