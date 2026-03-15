Trực thăng xuyên đêm đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền

SGGPO

Ngày 15-3, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa phối hợp với Binh đoàn 18 tổ chức cấp cứu và vận chuyển an toàn một ngư dân bị đột quỵ từ đảo Phan Vinh (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền để tiếp tục điều trị.

Chuyển người bệnh lên trực thăng.

Người bệnh là anh N.V. L. (57 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị yếu nửa người bên phải, nói khó, tê bì nửa người, phải nhập Bệnh xá đảo Phan Vinh.

Qua hội chẩn khẩn cấp từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ nhận định người bệnh đột quỵ não, nguy cơ tiến triển nặng.

650388745_1590427436419360_7933055895206732004_n.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho người bệnh

Người bệnh được chỉ định vận chuyển khẩn cấp vào đất liền bằng đường hàng không.

21 giờ ngày 13-3, máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trong điều kiện thời tiết trên biển không thuận lợi.

Sau hành trình bay xuyên đêm, đến 13 giờ ngày 14-3, người bệnh được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn và được các bác sĩ tiếp nhận, theo dõi và điều trị tích cực.

Đến trưa 15-3, tình trạng người bệnh ổn định, được các bác sĩ theo dõi và điều trị tích cực.

THÀNH SƠN

