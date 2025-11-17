Cựu Thủ tướng Bangladesh bị buộc phạm tội ác chống nhân loại

Các đại biểu dự phiên tòa xử cựu Thủ tướng Sheikh Hasina. Ảnh: TIMES OF INDIA

Theo DW, phán quyết kết luận bà Hasina đã ra lệnh trực tiếp cho lực lượng an ninh triển khai biện pháp mạnh với người biểu tình, dẫn đến thương vong nghiêm trọng. Vụ đàn áp này từng làm rúng động quốc gia Nam Á hơn 170 triệu dân, khi hàng chục ngàn sinh viên xuống đường phản đối chính sách của chính phủ và yêu cầu cải cách hệ thống tuyển dụng công chức.

Bà Hasina, 76 tuổi, từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Bangladesh, nắm giữ cương vị Thủ tướng trong 4 nhiệm kỳ và là lãnh đạo có thâm niên nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bất ổn chính trị và các cáo buộc lạm quyền, bà bị quân đội yêu cầu từ chức và phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện.

Trong quá trình xét xử, công tố viên cho rằng bà Hasina đã “lạm dụng quyền lực nhà nước” và “chỉ đạo lực lượng an ninh hành động vượt quá giới hạn pháp luật”. Phía bào chữa bác bỏ các cáo buộc, khẳng định việc trấn áp là nhằm “khôi phục trật tự” và cho rằng phán quyết mang động cơ chính trị.

Phán quyết ngày 17-11 được đánh giá là bước ngoặt lớn đối với nền chính trị Bangladesh, vốn đang trong giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi chính quyền của bà Hasina sụp đổ. Giới quan sát nhận định bản án có thể làm gia tăng căng thẳng giữa các phe phái và tạo thêm thách thức cho tiến trình lập chính phủ mới.

Tòa án chưa công bố ngay mức án dành cho bà Hasina. Các thủ tục tiếp theo, bao gồm quyền kháng cáo, sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Theo truyền thông địa phương, lực lượng an ninh đã được triển khai bổ sung tại thủ đô Dhaka để đề phòng các diễn biến phức tạp sau phán quyết.

KHÁNH MINH