Đà Nẵng có lợi thế để dẫn đầu khu vực về blockchain

Ngày 29-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 dự kiến quy tụ hơn 400 đại biểu, khách mời tham dự trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Blockchain hiện được xem là công nghệ chiến lược, tạo niềm tin số, thúc đẩy minh bạch và hiệu quả trong kinh tế số. Việt Nam đã xác định blockchain là một trong 11 công nghệ trọng điểm, tập trung vào ba mũi nhọn: tài sản số và tài sản mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh khoa học – công nghệ là lực lượng sản xuất trực tiếp, quyết định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Ông cho rằng, Việt Nam có lợi thế lớn từ nguồn nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ và thị trường số phát triển nhanh, đủ sức bứt phá để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về ứng dụng blockchain.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc SSIAM, cho rằng muốn khẳng định vị thế trên bản đồ blockchain, Việt Nam cần vừa hợp lực quốc tế vừa khai mở tiềm lực nội địa. Theo bà, phải nhanh chóng chuyển từ “thử nghiệm sang triển khai”, coi nhân lực trẻ như hạ tầng dài hạn để cạnh tranh toàn cầu, trong đó Đà Nẵng đóng vai trò “bệ phóng trung tâm”.

Các diễn giả thảo luận chủ đề “Đô thị thông minh cần gì từ tài sản số và stablecoin”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thực tế, Đà Nẵng đang cụ thể hóa vai trò này bằng các chính sách thử nghiệm có kiểm soát, khuyến khích mô hình tài chính số và tài sản số. Thành phố được Quốc hội lựa chọn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1-9-2025) với cơ chế đặc thù, trong đó blockchain là công nghệ then chốt kiến tạo hệ thống tài chính minh bạch, an toàn, hội nhập quốc tế.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt thử nghiệm phần mềm Basal Pay – ứng dụng blockchain trong trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, tích hợp chuẩn Travel Rule và tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền (AML), tài trợ khủng bố (CFT). Đây là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam kết hợp blockchain với tài chính truyền thống theo chuẩn quốc tế.

TS Bruno Wu, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác quốc tế về tiền điện tử Ngân hàng Trung ương chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo TS Bruno Wu, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác quốc tế về tiền điện tử Ngân hàng Trung ương, Đà Nẵng có thể trở thành nhà lãnh đạo ở châu Á trong quản lý tài sản số nhờ triển khai công nghệ tiên tiến, cùng tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo thành phố.

