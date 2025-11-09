Đà Nẵng định hướng Tam Hải thành đô thị du lịch đảo hiện đại, bền vững

Chiều 9-11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo xã đảo Tam Hải.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Tam Hải

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong phát triển của xã Tam Hải. Toàn xã hiện có 413 tàu thuyền, sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt 4.085 tấn mỗi năm với giá trị 85,4 tỷ đồng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản đạt 779,4 tấn, mang lại 79,1 tỷ đồng.

Ngoài kinh tế biển, xã có 3,3ha đất nông nghiệp, sản lượng hoa màu đạt 3,2 tấn mỗi năm, tương đương 112 triệu đồng. Diện tích đất lâm nghiệp 228ha, gồm 100ha rừng phòng hộ, 116ha rừng sản xuất và 12ha rừng ngập mặn. Khu vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ duy trì mức tăng ổn định, đóng góp 9,9% tổng giá trị sản phẩm hàng năm.

Chủ trì buổi làm việc có ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Toàn xã có 197 cơ sở kinh doanh, hơn 950 lao động có việc làm thường xuyên. Giai đoạn 2020-2024, tổng thu ngân sách xã bình quân đạt hơn 31 tỷ đồng mỗi năm, tăng 284,26% mỗi năm. Riêng phần thu do xã quản lý tăng 12,38% mỗi năm.

Đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và giữ vững 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 70,5 triệu đồng.

Đại diện UBND xã Tam Hải kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm vốn đầu tư công cho xã đảo, tạo nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố; ưu tiên bố trí nguồn lực trong năm 2026 để triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu; cho phép xây dựng Đề án phát triển du lịch Tam Hải giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2040, đồng thời hỗ trợ kêu gọi đầu tư nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa của địa phương; xem xét nghiên cứu xây dựng cầu qua sông Trường Giang nối Tam Quang với Tam Hải – công trình giao thông huyết mạch được người dân mong đợi, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho vùng đảo phía nam thành phố…

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Tam Hải cần xác định rõ tầm nhìn xây dựng xã đảo theo hướng đô thị du lịch sinh thái, hiện đại và bền vững, tạo ra những dấu ấn riêng, điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách. Muốn làm được điều này cần sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và sự quyết tâm, chủ động của chính quyền địa phương.

Ông Phạm Đức Ấn đề nghị xã phối hợp Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp định hướng phát triển mới, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, xem đây là nhóm sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Lãnh đạo thành phố giao Sở VH-TT-DL hỗ trợ xã Tam Hải trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị du lịch đảo, hướng đến xây dựng Tam Hải trở thành đô thị đảo kiểu mẫu, có hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn, thân thiện.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho các hộ nghèo

Dịp này, đoàn công tác đến thắp hương Liệt sĩ Phạm Thị Hải - nhân viên trại thương binh, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, thăm hỏi và tặng quà cho thân nhân liệt sĩ.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm A, được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã, phường: Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Hải, Bàn Thạch và Quảng Phú. Tổng mức đầu tư khoảng 2.773 tỷ đồng, trong đó vốn ODA từ Ngân hàng thế giới chiếm 67,53%. Dự án gồm 3 hạng mục chính: công trình Nạo vét sông Trường Giang – Công trình giao thông đường thủy cấp IV; tổ hợp công trình thoát lũ thành phố Tam Kỳ - Công trình thủy lợi cấp II và xây dựng các cầu bắc qua sông Trường Giang – Công trình đường bộ cấp II. Ông Nguyễn Hà Nam, g iám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Về tiến độ, hiện nay đã phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công, phối hợp Bộ Tài chính. Chính phủ và Ngân hàng Thế giới ký kết hiệp định vay; song song xây dựng hồ sơ đánh giá tác động môi trường để lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với hạng mục Cầu Bình Dương và Cầu Tỉnh Thủy, đang thẩm định đối với các hạng mục khác. Tuy nhiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn đang là nút thắt lớn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp các sở, ngành phân định rõ ràng các khu vực dành cho dịch vụ du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, khu vực dành cho các tiện ích công cộng phục vụ người dân, gắn kết với cảnh quan biển một cách đồng bộ, hài hòa và thống nhất.

