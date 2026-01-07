Đà Nẵng hỗ trợ người dân khắc phục dịch bệnh

Hình minh họa

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ sở sản xuất gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất và ương dưỡng giống thủy sản.

Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn được quy định cụ thể theo ký hơi, gồm: trâu, bò, ngựa, dê 50.000 đồng/kg; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg; heo 40.000 đồng/kg; thỏ 70.000 đồng/kg; gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) 35.000 đồng/kg; chim cút 20.000 đồng/kg; đà điểu 50.000 đồng/kg. Trứng gia cầm các loại được hỗ trợ 20.000 đồng/kg.

Đối với cơ sở sản xuất thủy sản, mức hỗ trợ gồm: tôm hùm giống 10.000 đồng/con; tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu ấu trùng 12 trở lên 10 đồng/con; cá giống các loại 10.000 đồng/kg; cá biển giống 15.000 đồng/kg.

Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh được hỗ trợ 12 triệu đồng/ha; nuôi tôm thẻ chân trắng được hỗ trợ từ 20–50 triệu đồng/ha, tùy mật độ nuôi. Ngoài ra, diện tích nuôi cá truyền thống và cá bản địa được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha; nuôi cá tra thâm canh 50 triệu đồng/ha; nuôi cá rô phi, cá điêu hồng thâm canh 30 triệu đồng/ha. Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè được hỗ trợ 7.500 đồng/kg; hải sản nuôi lồng, bè 15.000 đồng/kg.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã, cùng các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

XUÂN QUỲNH