Đà Nẵng khởi công 5 trường nội trú các xã biên giới

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bấm nút khởi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày 16-11, tại xã A Vương, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở A Vương.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã A Vương được xây dựng trên diện tích hơn 7ha, với quy mô 30 lớp, gồm các khối lớp học; khối nội trú học sinh Tiểu học, trung học cơ sở; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến tham dự lễ khởi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8-2026 theo yêu cầu của Trung ương.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khởi công, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Thông báo 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Đây không chỉ là chính sách mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đà Nẵng đã khảo sát và đề xuất đầu tư 6 trường học nội trú tại 6 xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Sau khi khởi công 1 trường tại xã Tây Giang vào ngày 16-10, hôm nay TP Đà Nẵng tiếp tục khởi công đồng loạt 5 trường còn lại.

Dù tiến độ có chậm hơn một số địa phương do ảnh hưởng thiên tai, nhưng các sự kiện khởi công diễn ra trong thời điểm ý nghĩa, hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng 30 suất cho học sinh khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tiếp nhận trang thiết bị đồ dùng dạy học. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đối với xã A Vương – địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc đầu tư Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 1.000 học sinh dân tộc thiểu số mà còn phục vụ lâu dài cho cả bậc tiểu học và trung học tại địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, nỗ lực thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại xã Hùng Sơn

Các phương tiện chuẩn bị sẵn sàng tại xã Đắc Pring

Khởi công trường tại xã La Êê

Trong sáng cùng ngày, TP Đà Nẵng cũng khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 4 xã biên giới: xã Hùng Sơn, xã Đắc Pring, xã La Êê, xã La Dêê.

XUÂN QUỲNH