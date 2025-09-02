Đà Nẵng khởi công khu phức hợp hạng sang Regal Complex

Ngày 2-9, tại TP Đà Nẵng diễn ra Lễ khởi công khu phức hợp hạng sang Regal Complex với tổng vốn đầu tư hơn 1.520 tỷ đồng, một trong 6 dự án trọng điểm được khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Dự án Regal Complex nằm ngay bên dòng sông Cổ Cò, trực diện là biển, bao quanh là khu resort, khách sạn 5 sao, bệnh viện, trường học quốc tế

Theo đó, Regal Complex tọa lạc tại Khu đô thị Phú Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), sở hữu bốn mặt tiền rộng thoáng: Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục đường nội khu kết nối trực tiếp.

Dự án có diện tích đất 8.874m²; diện tích sàn xây dựng 102.957,7m2. Thiết kế gồm 2 tòa tháp cao 20 tầng, 2 tầng hầm; trong đó tháp Mira có 418 căn hộ, và tháp Embassy có 260 căn hộ, 5 shophouse.

Dự án gồm hai tòa tháp 20 tầng, cung cấp 683 căn hộ hạng sang, penthouse và trung tâm thương mại khối đế

Trung tâm thương mại khối đế quy mô hơn 8.000m² mỗi sàn và hơn 1.200 m²/thương hiệu là nơi quy tụ các Flagship Store hàng đầu thế giới, lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Song song đó là hệ tiện ích nội khu đa dạng từ phòng gym, yoga, lounge, Regal Private Club đến khu vui chơi trẻ em, quầy bar, rạp chiếu phim riêng tư và hồ bơi vô cực,…

Dự án nằm trong khu vực được quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng hiện đại khi Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai hệ thống đường sắt đô thị LRT (Light Rail Transit) và MRT (Metro Rail Transit) với 8 tuyến kết nối thành phố và vùng lân cận, trong đó có tuyến ưu tiên từ sân bay qua cầu Trần Thị Lý đến biển Mỹ Khê, cũng như tuyến LRT nối Đà Nẵng và Hội An.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đại biểu nhấn nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Regal Complex là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp Trung tâm Thương mại kiểu mới. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury từ không gian sống cân bằng thân – tâm – trí đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí…

Với ý tưởng từ sự hòa quyện giữa "Sóng" và "Lụa" – hai biểu tượng tinh túy của vùng đất Đà Nẵng – Hội An, Regal Complex hứa hẹn sẽ trở thành một trong những công trình biểu tượng tầm quốc gia, khẳng định khát vọng vươn mình của thành phố trên hành trình trở thành đô thị toàn cầu.

PHẠM NGA