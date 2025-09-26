Đà Nẵng kiến tạo cực tăng trưởng mới từ hội nhập và hợp tác quốc tế

Trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, 5 năm qua, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã trở thành động lực quan trọng, mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Đà Nẵng đã đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, thiết lập quan hệ hợp tác với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết hơn 120 thỏa thuận hợp tác.

TP Đà Nẵng đã cấp phép 797 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,07 tỷ USD, tập trung vào công nghệ cao, logistics và du lịch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ USD; tiếp nhận hơn 14.800 tỷ đồng vốn ODA và 1.432 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ, hỗ trợ y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Hội nghị tham dự với 200 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng phục hồi ngoạn mục với 36 triệu lượt khách, trong đó 11,7 triệu lượt quốc tế. Về đổi mới sáng tạo, hình thành các không gian hợp tác quốc tế đưa thành phố tăng 130 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, Đà Nẵng sẽ kiên định mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa tầm khu vực; phát huy mạnh mẽ ngoại giao kinh tế gắn với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và tận dụng lợi thế sau hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng. Thành phố sẽ coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa bản địa và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, tạo sức hút đối với chuyên gia, trí thức và bạn bè quốc tế.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, để hiện thực hóa, Đà Nẵng sẽ quán triệt hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế để chủ động nắm bắt xu thế; phát huy ngoại giao kinh tế và văn hóa, khẳng định thương hiệu “Đà Nẵng – trung tâm du lịch quốc tế”; tập trung phát triển công nghệ cao, hạ tầng số, logistics; huy động mạnh mẽ nguồn lực quốc tế gắn với phát triển xanh và bền vững.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho sở, ban, ngành địa phương có đóng góp trong triển khai công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao nhấn mạnh, những kết quả nổi bật trong công tác hội nhập của Đà Nẵng thời gian qua là sự kết tinh của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Việc hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hình thành một cực tăng trưởng có khả năng cạnh tranh với các trung tâm lớn trong cả nước. Đây sẽ là nền tảng để thành phố khai thác hiệu quả các lĩnh vực then chốt: logistics với cảng Liên Chiểu, Tiên Sa và Chu Lai; hàng không với sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai; công nghiệp công nghệ cao kết hợp với Khu kinh tế mở Chu Lai; cùng với đó là thế mạnh du lịch biển, MICE, gắn kết với các di sản văn hóa Hội An, Mỹ Sơn.

Ông Andrew Oldland, Chủ tịch Nhóm công tác về Trung tâm tài chính của TheCityUK đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam khi chọn Đà Nẵng cùng TPHCM làm điểm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là cơ hội chiến lược để đa dạng hóa nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tài chính và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân nước ngoài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để thành công, Đà Nẵng cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, kết hợp hạ tầng hiện đại và thủ tục hành chính thuận tiện. Thành phố có lợi thế phát triển các lĩnh vực Fintech, InsurTech, thương mại – tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như kinh tế số và hệ thống thanh toán số.

“Điều quan trọng là Đà Nẵng phải hướng ra thế giới, kết nối dòng vốn quốc tế với tiềm năng tại chỗ, giữ chân doanh nghiệp khởi nghiệp và tạo điều kiện để họ huy động vốn ngay trong nước. Nếu phối hợp chặt chẽ với TPHCM, Đà Nẵng hoàn toàn có thể cùng Việt Nam hình thành một Trung tâm Tài chính quốc tế đẳng cấp khu vực”, ông Andrew Oldland nêu.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ngoại giao chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Thành tựu của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 chứng minh cho cách làm đó: mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút FDI, ODA, viện trợ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện, đáng sống. Ông cho rằng thành công đến từ tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Bước vào giai đoạn quyết định đến năm 2030, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Đà Nẵng cần tận dụng cơ hội lịch sử từ việc sáp nhập để phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo tầm khu vực; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, quảng bá văn hóa bản địa, thu hút nguồn lực quốc tế và xây dựng môi trường sống an toàn, hội nhập.

XUÂN QUỲNH