Đà Nẵng: Lo thiếu bác sĩ, chuyển bệnh nhân mùa bão

Ngày 15-6, tổ đại biểu số 8 HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm trước kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một góc của xã đảo Tân Hiệp (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổ đại biểu số 8 gồm các đại biểu: Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An Đông; Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng; Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.

Các đại biểu số 8 HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã đảo Tân Hiệp - Cù lao Chàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Xuân Hường (thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phản ánh, Trạm Y tế quân dân y xã hiện còn thiếu bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị y tế chuyên dụng để xử lý các ca bệnh nặng, cấp cứu chấn thương phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo cử tri, việc vận chuyển bệnh nhân từ đảo vào đất liền khi biển động thường gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm không thể thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. Cử tri Hường kiến nghị TP Đà Nẵng quan tâm bổ sung nhân lực y tế, đầu tư trang thiết bị và nghiên cứu phương án cấp cứu, chuyển tuyến phù hợp trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài.

Cử tri Trần Xuân Hường chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trả lời vấn đề này, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp cho hay, Trạm Y tế quân dân y xã chủ yếu thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo, song đội ngũ nhân lực còn rất mỏng.

Hiện trạm chỉ có một bác sĩ công tác trên đảo gần 30 năm và sẽ nghỉ hưu trong hơn một năm tới. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị bổ sung nhân sự theo định mức quy định. Vừa qua, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã cử thêm một bác sĩ ra đảo công tác, đồng thời chuyển nguyên trạng 6 cán bộ đang làm việc tại Trạm Y tế quân dân y xã vào biên chế quản lý phù hợp.

“Địa phương tiếp tục kiến nghị bảo đảm đủ khung biên chế theo quy định, trong đó tối thiểu có 2 bác sĩ thường trực. TP Đà Nẵng đã ghi nhận và đang từng bước xem xét bổ sung nhân lực, đồng thời rà soát điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu cho người dân trên đảo”, bà Hương nói.

Đại biểu Nguyễn Hưng chia sẻ về những vấn đề cử tri phản ánh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận ý kiến cử tri, đại biểu Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho rằng, những kiến nghị về nhân lực y tế, trang thiết bị và phương án cấp cứu là rất xác đáng. Ông Hưng cho biết, TP Đà Nẵng đã tiếp nhận các kiến nghị này. Trước mắt, bảo đảm có đủ bác sỹ thường trực để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu. Đối với việc đầu tư trang thiết bị và xây dựng phương án vận chuyển, chuyển tuyến bệnh nhân trong điều kiện biển động, tổ đại biểu sẽ nghiên cứu, kiến nghị TP Đà Nẵng xem xét giải quyết.

XUÂN QUỲNH