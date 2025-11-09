Đà Nẵng nâng chất quản lý đất đai

Nhờ tổ chức khoa học, huy động đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với người dân, các địa phương không chỉ hoàn thiện dữ liệu chính xác mà còn tạo nền tảng cho chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến và cải cách thủ tục.

Công an phường Hải Châu xuống từng nhà thu thập thông tin đất đai

Tại xã Hòa Vang, chỉ trong 15 ngày ra quân, địa phương đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu của Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, vượt tiến độ đến 75 ngày.

Theo ghi nhận, sau khi thành phố Đà Nẵng phát động chiến dịch, UBND xã Hòa Vang đã khẩn trương ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, 21 tổ công tác và kế hoạch triển khai cụ thể. Cả 21 thôn được huy động, mỗi tổ phân công rõ hai mũi: thu thập và nhập liệu. Việc trao đổi tiến độ qua nhóm zalo và tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội giúp người dân hiểu rõ lợi ích, chủ động cung cấp giấy tờ cần thiết.

Cán bộ xã Hòa Vang hướng dẫn người dân kê khai, cập nhật thông tin đất đai

Từ ngày 15 đến 22-10, các tổ đã hoàn thành 4.845 phiếu thu thập thông tin đất đai, đạt 100% chỉ tiêu. Song song, tổ chuyên trách tại UBND xã xử lý, làm sạch và nhập dữ liệu theo hình thức cuốn chiếu. Đến ngày 31-10, toàn bộ 6.014 hồ sơ đã được nhập và kiểm tra, kịp thời chú thích các trường hợp thiếu hoặc lệch thông tin để cấp trên xử lý.

Xã Hoà Vang huy động đồng bộ cả hệ thống để nâng chất quản lý đất đai

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang nhấn mạnh, khi dữ liệu đất đai được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chính quyền có thể giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất, hạn chế sai phạm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Đây là tiền đề để phát triển các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, hướng tới mô hình “Một chạm – một dữ liệu – nhiều dịch vụ”.

Tại phường Hải Châu, sau khi phát động, địa phương lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập 8 tổ công tác. Nhiệm vụ tuyên truyền, thu thập và nhập liệu được phân giao rõ ràng, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an phường, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các tổ dân phố.

Cán bộ phường Hải Châu thu thập thông tin

Việc trao đổi tiến độ được duy trì liên tục qua các nhóm zalo của từng tổ công tác, giúp cập nhật ngay các vướng mắc phát sinh để xử lý trong ngày. Cùng với đó, phường tăng cường phát thanh hằng ngày về quyền lợi của người dân khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa; tổ dân phố tổ chức họp ngắn để phổ biến quy trình thu thập; cán bộ xuống tận từng hộ, gõ cửa từng nhà để giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ photo, quét giấy tờ. Nhờ cách làm này, người dân nắm rõ mục tiêu chiến dịch nên chủ động phối hợp, rút ngắn đáng kể thời gian thu thập hồ sơ.

Toàn phường cần thu thập 7.991 trường hợp. Đến ngày 31-10, các tổ đã rà soát 5.891 trường hợp căn cước công dân, 6.800 trường hợp thông tin chủ sử dụng đất. Số liệu hoàn chỉnh đúng đủ thông tin (từ 15 đến 31-10) đạt 4.491 trường hợp, tương đương 56,2%. Riêng giai đoạn cao điểm từ ngày 26 đến 31-10, các tổ đã xử lý 2.628 hồ sơ, đạt 32,89%. Trong công tác làm sạch thông tin đặc thù, toàn bộ 981 trường hợp chủ sử dụng đất đã chết đều được rà soát xong; 1.129 thửa đất thiếu thông tin chủ sử dụng đã thu thập được 1.042 trường hợp.

Việc đối chiếu, làm sạch và nhập liệu được thực hiện cuốn chiếu hằng ngày, bảo đảm tính chính xác trong liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, phường Hải Châu đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu thành phố giao chỉ sau 24 ngày triển khai chiến dịch.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu cho hay, kết quả này là sự nỗ lực của các đơn vị và từng cá nhân đã cùng chung tay, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh khối lượng công việc thường xuyên rất lớn, các đơn vị còn phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ phát sinh với tiến độ gấp rút. Dù vậy, các phòng ban, ngành, công an địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, có cách làm khoa học, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai của phường.

Phường Hải Châu khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể trong chiến dịch 90 ngày

Theo ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung là yêu cầu cấp bách, đóng vai trò cốt lõi để phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính.

Chiến dịch quốc gia lần này đặt ra cho các địa phương nhiệm vụ lớn: rà soát, làm sạch, hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng qua các thời kỳ và thu thập, số hóa dữ liệu mới từ các giấy chứng nhận về đất, nhà ở đã cấp nhưng chưa đưa vào cơ sở dữ liệu.

Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các cơ quan phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với mã định danh duy nhất của thửa đất; hoàn thành thu thập và số hóa toàn bộ giấy chứng nhận, thông tin chủ sử dụng đất và căn cước công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu; đồng bộ dữ liệu địa phương lên cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin.

XUÂN QUỲNH