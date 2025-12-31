Hơn 200 tác phẩm dự giải báo chí Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường năm 2025

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giải đoạt giải nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giải báo chí "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2025 được tổ chức theo Quy chế do Sở VH-TT-DL ban hành, với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố về xây dựng đô thị môi trường; đồng thời ghi nhận, động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia tuyên truyền bằng các tác phẩm báo chí có chiều sâu, tính phát hiện và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải ba. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ban tổ chức trao cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhì. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi của các tác giả và nhóm tác giả. Qua quá trình rà soát, thẩm định theo đúng Quy chế, có 104 tác phẩm đủ điều kiện được đưa vào chấm giải, trong đó có 83 tác phẩm của tác giả cá nhân và 21 tác phẩm của nhóm tác giả.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, mùa giải năm nay ghi nhận bước tiến rõ rệt khi có 70/100 cơ quan báo chí tham gia, khẳng định sức hút bền vững của đề tài thành phố môi trường.

Đà Nẵng đặt mục tiêu vào top 50 đô thị thông minh thế giới năm 2030, trong đó môi trường thông minh là trụ cột. Từ đề án thành phố môi trường khởi xướng năm 2008, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng dẫn đầu cả nước về một số chỉ số bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn đối mặt nhiều thách thức về hạ tầng xử lý rác, chỉ tiêu cây xanh, áp lực môi trường sau sáp nhập với Quảng Nam và tác động của biến đổi khí hậu. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện kết quả, khó khăn, thậm chí có nhiều phóng sự điều tra, phân tích và đề xuất giải pháp căn cơ.

Ban tổ chức trao giải tác giả và nhóm tác giả đoạt giải khuyến khích. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao 14 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc.

XUÂN QUỲNH