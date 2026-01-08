Doanh nghiệp đề xuất nhiều hướng phát triển mới cho Đà Nẵng

Chiều 8-1, TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt đầu năm với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó khẳng định doanh nghiệp là động lực quyết định tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine do Tập đoàn Universal Alloy Corporation Vietnam làm chủ đầu tư

Tại cuộc gặp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2025, dù đối mặt nhiều thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu, Đà Nẵng vẫn đạt những kết quả quan trọng nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện Đà Nẵng có gần 60.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Đà Nẵng nhất quán xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, lấy cải cách hành chính làm trọng tâm, coi sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã rà soát, tháo gỡ hàng ngàn dự án tồn đọng, tạo nguồn lực lớn cho phát triển; trong đó, Nghị quyết 136 sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù được xác định là động lực quan trọng thu hút đầu tư thời gian tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận một số thủ tục hành chính còn chậm, gây khó khăn cho doanh nghiệp; cam kết sẽ quyết liệt tháo gỡ, rút ngắn, minh bạch hóa thủ tục, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, đồng hành nhưng không dung túng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ đề năm 2026 là: “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn của Trung ương và Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội, đây là cơ sở quan trọng để sản xuất kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng năm 2026 tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm concert

Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã nêu nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan phát triển công nghiệp phần mềm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi liên kết dịch vụ du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận tinh thần lắng nghe, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong việc giao hiệp hội tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiệp hội đề xuất UBND TP Đà Nẵng rà soát các văn bản do thành phố và sở, ngành ban hành nhưng không còn phù hợp sau sáp nhập để kịp thời điều chỉnh; đồng thời, kiến nghị thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp chuyên trách tại các sở, ngành và địa phương nhằm tiếp nhận, xử lý nhanh các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuế, đất đai, môi trường.

Theo ông Đinh Bá Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP DATVIET VAC GROUP, với lợi thế là thành phố biển, trung tâm du lịch và sáng tạo, Đà Nẵng có thể định vị trở thành trung tâm concert và sự kiện văn hóa – giải trí quy mô quốc tế, xem đây là dự án chiến lược gắn với phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Việc kết hợp du lịch, nghệ sĩ, nội dung số, công nghệ và di sản văn hóa sẽ tạo ra chuỗi giá trị mới. trước mắt, Đà Nẵng nên tập trung phát triển thành điểm đến của các sự kiện lớn, tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế, từng bước hình thành mô hình công nghiệp văn hóa mang tầm toàn cầu.

Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng cho biết, dù năm 2025 nhiều thách thức với ngành phần mềm, mảng phần mềm của FPT tại Đà Nẵng vẫn dự kiến tăng trưởng khoảng 17%.

Trung tâm R&D của FPT đã đi vào hoạt động từ tháng 7-2025; cuối năm, những chip đầu tiên do FPT tự thiết kế đã được đưa ra thị trường Nhật Bản, cho thấy khả năng tham gia chuỗi giá trị công nghệ cao.

