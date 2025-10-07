Đà Nẵng tăng tốc Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 7-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết và tiếp tục triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31-8-2025 của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện công an, sở, ngành, và các xã phường trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chiến dịch thực hiện từ ngày 1-9 đến 30-11 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mục tiêu là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, bảo đảm các tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai một cách minh bạch, hiệu quả.

Tại buổi lễ, đại diện UBND TP Đà Nẵng đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo 515 do ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Trưởng ban; công bố Quyết định thành lập Tổ công tác 515, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở NN-MT làm Tổ trưởng.

Theo ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng, giai đoạn tiếp theo, thành phố tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành số hóa giấy chứng nhận và thông tin chủ sử dụng đất chưa có trong hệ thống; đồng bộ toàn bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

“Khối lượng công việc còn lại rất lớn, đòi hỏi từng đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”, ông Sơn đề nghị.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TP Đà Nẵng không chỉ là việc thực hiện một kế hoạch của Trung ương, mà còn là một yêu cầu xuất phát thực tiễn phát triển của Đà Nẵng.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

Để hoàn thiện bộ dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” trong 90 ngày, ông yêu cầu Sở NN-MT và Công an thành phố phối hợp như một trung tâm chỉ huy thống nhất, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, an toàn, làm việc hằng ngày, không giấy tờ, báo cáo tiến độ trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần.

Các xã, phường phải khẩn trương lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an “đi từng nhà, rà từng thửa”, không bỏ sót giấy chứng nhận hay CCCD; địa phương nào chậm tiến độ, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Ông Phan Thái Bình kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức coi đây là trách nhiệm và cơ hội cống hiến, đồng thời đề nghị VNPT và Vietbando huy động chuyên gia trực 24/7, xử lý kỹ thuật kịp thời. Người dân cần chủ động cung cấp thông tin để bảo vệ quyền lợi và cùng xây dựng Đà Nẵng – đô thị thông minh, hiện đại, quản lý minh bạch.

“Chiến dịch 90 ngày là phép thử cho năng lực và quyết tâm của chúng ta. Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11,” ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Đến nay, Đà Nẵng đã chuyển đổi 100% cơ sở dữ liệu đất đai từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp với 1.209.442 thửa đất. Tất cả các thửa đã được gắn mã định danh, chuyển dữ liệu cho Công an thành phố xác thực và phân loại thành 3 nhóm. Thành phố cũng đã phát triển phần mềm cập nhật thông tin giấy chứng nhận và CCCD, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, quét, nhập dữ liệu và kiểm tra lỗi hệ thống. Hiện 38 xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, trong đó 11 xã đã ban hành Kế hoạch Chi tiết triển khai Chiến dịch.

