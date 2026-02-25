Xã hội

Phát hiện, tạm giữ flycam xâm nhập vùng cấm bay tại Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 25-2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã phát hiện, theo dõi và kịp thời tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép
Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 24-2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T.N.T. (SN 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, ông T. đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

z7560578212071_be3827cf8b6ed51e25e3b5e564affc72.jpg
Đối tượng bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện

Tại hiện trường, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông T. nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Với hành vi trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo khoản 11, Điều 8, Nghị định 282. Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, từ ngày 17 đến 22-2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Cụ thể, sáng 17-2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26-30km; chiều cùng ngày, một tổ bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6-7km, độ cao 300-400m.

Đến ngày 22-2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía bắc sân bay trên đường cất cánh.

Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng flycam phương tiện bay không người lái sân bay Đà Nẵng

