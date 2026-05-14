Đà Nẵng yêu cầu rà soát, giải quyết nợ chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Ngày 14-5, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký công văn số 3971 yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo quy định.

Thời gian qua, một số địa phương phản ánh giáo viên tại các cơ sở giáo dục chưa được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật, theo Nghị định 28/2012 của Chính phủ và Thông tư 03/2018 của Bộ GD-ĐT đối với năm học 2025-2026 và các năm học trước.

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ và nhu cầu kinh phí chi trả chế độ cho giáo viên chưa được thanh toán theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND thành phố phương án giải quyết dứt điểm, không để kéo dài trước ngày 24-5-2026.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan và cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát, lập đầy đủ hồ sơ, xác định cụ thể đối tượng, thời gian và kinh phí chưa chi trả; gửi Sở Tài chính trước ngày 20-5-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.



Trước đó, nhiều giáo viên đang dạy tại các trường Tiểu học và THCS (thuộc cấp phường quản lý) trên địa bàn phía Nam TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ), phản ánh trong nhiều năm qua không được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật theo theo Nghị định 28/2012 của Chính phủ và Thông tư 03/2018 của Bộ GD-ĐT.

Khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam vào TP Đà Nẵng, một số trường ở khu vực tỉnh Quảng Nam (cũ) được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật, nhưng một số trường khác lại không được hưởng. Trong khi đó, các trường ở khu vực TP Đà Nẵng (cũ) được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật liên tục trong suốt nhiều năm qua.

