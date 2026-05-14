Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tại các trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao

Sáng 14-5, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với 3 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao trên địa bàn TPHCM nhằm thẩm tra tờ trình Nghị quyết của Sở GD-ĐT TPHCM về chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh phổ thông năng khiếu.

Buổi làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM với đại diện các trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao

Tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh (xã Bình Lợi), Hiệu trưởng Dương Hoài Bảo cho biết, năm học 2025-2026, trường có 170/1.331 học sinh toàn trường theo học hệ năng khiếu thể dục thể thao ở ba môn bóng đá, điền kinh, võ thuật. Trong đó, ngoài việc học văn hóa, học sinh năng khiếu tập luyện thể dục thể thao 4 buổi/tuần với cường độ cao.

Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh (xã Bình Lợi) Dương Hoài Bảo trao đổi với các thành viên đoàn khảo sát

“Hiện nay học sinh năng khiếu không được hỗ trợ suất ăn, chưa có quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù. Riêng thầy cô là huấn luyện viên chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm, chế độ bồi dưỡng chuyên môn tương xứng khối lượng công việc nên ảnh hưởng đến tâm lý, thành tích thi đấu nói chung”, thầy Dương Hoài Bảo nêu thực tế.

Hiện nay, Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh đang trong giai đoạn 2 đầu tư mở rộng cơ sở vật chất. Sau khi hoàn thành, trường sẽ đưa thêm vào sử dụng một hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế 50 mét, một hồ bơi khởi động, khu phòng ở nội trú cho vận động viên, hội trường 360 chỗ, sân vận động đa năng gồm một sân bóng đá 11 người và sân chạy điền kinh. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào quý 1-2026 nhưng đến nay công trình còn rất ngổn ngang.

Mặc dù có kế hoạch bàn giao vào quý 1-2026 nhưng đến nay công trình mở rộng giai đoạn 2 Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh vẫn còn rất ngổn ngang

Tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (phường Phú Định), Phó hiệu trưởng Nguyễn Uy Đức thông tin, trường có 448/1.598 học sinh theo học hệ năng khiếu thể dục thể thao, chiếm tỷ lệ 28% học sinh toàn trường.

Học sinh năng khiếu thể dục thể thao được tổ chức tập luyện theo chương trình riêng của từng bộ môn với thời lượng 5-6 buổi/tuần.

Sân tập luyện của học sinh Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định có tuổi thọ hơn 15 năm nên hiện nay xuống cấp nghiêm trọng

“Hiện nay chưa có chương trình học văn hóa dành riêng cho học sinh năng khiếu thể dục thể thao, các em phải học đầy đủ tất cả môn học, yêu cầu về kiểm tra đánh giá định kỳ, quy định xếp loại học sinh cuối năm học giống như học sinh phổ thông bình thường. Mặc dù nhà trường tạo điều kiện tối đa cho các em vừa học tập vừa tham gia tập luyện, thi đấu nhưng học sinh khó đảm bảo vừa học văn hóa vừa thi đấu thể dục thể thao nâng cao”, đại diện Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định bày tỏ.

Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định bị sụt lún nghiêm trọng nên hiện nay đang phải niêm phong dãy phòng học thực hành thí nghiệm

Đáng nói, dù được giao nhiệm vụ đào tạo năng khiếu thể dục thể thao nhưng hiện nay cơ sở vật chất trường này xuống cấp nghiêm trọng, nhiều dãy phòng học sụt lún gần 0,5 mét, tường nứt và bong tróc, nền nhà đứt gãy, không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nền nhà bị sụt lún nghiêm trọng tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định

Riêng tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao (phường Tân Định), Hiệu trưởng Nguyễn Công Đức nêu thực tế bất cập hiện nay là dù mang tên gọi “năng khiếu thể dục thể thao” nhưng trường tổ chức giảng dạy như một trường phổ thông bình thường.

Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát thực tế tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao

Nguyên nhân là do trước đây trường trực thuộc Sở Thể dục thể thao quản lý, có nhiệm vụ đào tạo vận động viên trẻ trong độ tuổi học sinh THCS, THPT cho thành phố. Tuy nhiên, từ năm 2021, trường có quyết định của UBND TPHCM chuyển giao về cho Sở GD-ĐT quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ như một trường phổ thông công lập, không đào tạo học sinh năng khiếu. Đáng nói, do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế nên trường không có sân chơi, diện tích phòng học nhỏ hẹp.

Ghi nhận thực tế khó khăn của các đơn vị, ông Cao Thanh Bình đề nghị các trường cần mạnh dạn đề xuất các kiến nghị gửi sở, ngành có liên quan để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội cũng đề nghị hai sở GD-ĐT và Văn hóa - thể thao gắn kết chặt chẽ hơn trong việc rà soát hoạt động của các trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao trên địa bàn.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình đề nghị hai sở GD-ĐT và Văn hóa - thể thao gắn kết chặt chẽ hơn trong việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị

Riêng đối với các đề xuất chế độ hỗ trợ dinh dưỡng, chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt phí cho học sinh năng khiếu thể dục thể thao, Ban Văn hóa - Xã hội giao Sở GD-ĐT tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các trường để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ đối với trường năng khiếu.

Ngay sau khi khảo sát thực tế tại Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (phường Phú Định), Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp sớm tổ chức buổi làm việc với trường để có kế hoạch đầu tư sửa chữa, bảo đảm an toàn cho học sinh. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị các đơn vị có văn bản gửi sở, ngành liên quan khi gặp khó khăn, trong đó mạnh dạn đề xuất phương án tháo gỡ

Tin liên quan TPHCM đề xuất nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ giáo dục và đào tạo

THU TÂM