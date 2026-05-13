TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 1.000 phòng học cho năm học mới

Chiều 13-5, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM khảo sát tình hình cơ sở vật chất trường lớp chuẩn bị cho năm học mới

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng, TPHCM đã thành lập Tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” chuẩn bị cho năm học mới.

Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới (ngày 5-9-2026) đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5-9.

Tại phường Minh Phụng, đại diện UBND phường thông tin, công trình xây dựng mới Trường Mầm non phường 4 quận 11 (tên công trình tại thời điểm được phê duyệt dự án đầu tư) theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11-2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đã hoàn thành 85% khối lượng công trình, sẽ khánh thành trước khai giảng năm học mới.

Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9/30 phòng.

Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường THPT Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (trực thuộc UBND TPHCM) đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5-9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn và nhân công và giá nguyên vật liệu xây dựng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị UBND phường, xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở GD-ĐT TPHCM để phối hợp giải quyết, hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở GD-ĐT là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo UBND TPHCM.

Dự kiến ngày 19-5 tới đây, UBND TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc, bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học. Trong đó, lễ phát động đảm bảo yêu cầu trang trọng, thiết thực nhưng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ; kết hợp chặt chẽ giữa phát động thi đua với ký cam kết trách nhiệm thực hiện tiến độ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

THU TÂM