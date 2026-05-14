Giáo dục

Đồng Nai: Khánh thành 29 phòng học, phòng chức năng ở phường Bình Phước

Sáng 14-5, UBND phường Bình Phước, TP Đồng Nai khánh thành công trình xây dựng 29 phòng học, phòng chức năng Trường THCS Tân Phú.

Công trình 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng Trường THCS Tân Phú, phường Bình Phước được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 3.500m2, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Công trình 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng Trường THCS Tân Phú, phường Bình Phước được xây dựng khang trang

Công trình được xây dựng khang trang, hiện đại với đầy đủ hạng mục như: phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy,...

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 29 phòng học, phòng chức năng Trường THCS Tân Phú giúp hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường, từng bước giảm áp lực về trường lớp cho trường điểm của phường và đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn. Đây cũng là một trong những sự kiện nhằm chào mừng lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

XUÂN TRUNG

