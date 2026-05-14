Sôi nổi Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX”

Ngày 14-5, tại Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa) và Trường Mầm non Sơn Ca (xã Long Hải), Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần XNK Bình Tây (BITEX) tổ chức Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX” lần thứ V, năm học 2025-2026 cho cụm 15 và 16.

Trẻ mầm non tham dự Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX".

Cụm 15 có 78 trẻ mầm non đến 13 xã phường; cụm 16 có 96 trẻ thuộc 16 xã phường dự thi.

Theo đại diện Sở GD-ĐT, chương trình giúp trẻ mẫu giáo thể hiện năng khiếu hội họa và phát triển kỹ năng sáng tạo, nâng cao năng lực cảm thụ vẻ đẹp đa dạng của thiên nhiên và cuộc sống. Đồng thời chương trình còn hướng đến mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN) của Bộ GD-ĐT.

Cùng với đó là tạo gắn kết giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phát huy sự phối hợp của nhà trường và gia đình trong việc nuôi dưỡng trí tuệ xúc cảm thẩm mỹ cho trẻ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM giao lưu với thí sinh cụm 15.

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là cách ra đề theo hướng mở, không bó hẹp trong một chủ đề cố định. Nội dung bám sát định hướng giáo dục sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ phát triển tư duy độc lập và khả năng tưởng tượng.

Đây cũng là năm đầu tiên quy mô chương trình được mở rộng tại 16 cụm, tạo thêm cơ hội tiếp cận sân chơi sáng tạo cho trẻ.

Các thí sinh nhí chuẩn bị dự thi.

Vòng thi cấp cụm diễn ra từ ngày 6-5 đến 14-5, chia thành 3 bảng theo độ tuổi: Bảng A: Trẻ từ 3-4 tuổi; Bảng B: Trẻ từ 4-5 tuổi; Bảng C: Trẻ từ 5-6 tuổi.

Trước khi bước vào vòng thi này, kỳ thi đã được triển khai từ tháng 10-2025 tại cấp trường và phường, xã, thu hút hàng chục ngàn bài dự thi.

KHÁNH CHI