Sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng ngân sách để nâng tĩnh không 6 cây cầu

Theo Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy, 6 cây cầu tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và Vĩnh Long cần được nâng tĩnh không với  kinh phí đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Cầu Hồ (Bắc Ninh) sẽ được cải tạo nâng tĩnh không. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại phía Bắc, dự án sẽ cải tạo tĩnh không cầu Bình qua sông Kinh Thầy ở Hải Phòng và cầu Hồ qua sông Đuống ở Bắc Ninh, nhằm kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các cụm cảng biển trong khu vực, đặc biệt là cảng Lạch Huyện và ngược lại.

Ở phía Nam, dự kiến xây mới cầu Đồng Nai cũ trên địa bàn TP Đồng Nai và TPHCM, cầu Bến Lức I và cầu Đức Huệ qua sông Vàm Cỏ Đông tại tỉnh Tây Ninh; cầu Thom qua kênh Mỏ Cày ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là các cây cầu kết nối ĐBSCL, Đông Nam bộ với TPHCM và các cụm cảng biển khu vực Đông Nam bộ.

Sau khi được đầu tư nâng tĩnh không, các cây cầu này sẽ bảo đảm tiêu chuẩn thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa, cho phép sà lan chở container lưu thông thông suốt, kết nối trực tiếp các cảng biển với trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và vùng nguyên liệu sâu trong nội địa với chi phí thấp hơn vận tải đường bộ.

Với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.000 tỷ đồng, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự kiến, dự án khởi công vào quý 4-2026 và cơ bản hoàn thành trong năm 2029.

