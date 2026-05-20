TPHCM chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, gió mạnh trên biển

Sở NN-MT TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Mưa ở khu vực phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: TH

Theo đó, Sở NN-MT TPHCM đề nghị các sở, ngành, UBND cấp xã theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của các trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn… để kịp thời có biện pháp phòng chống và ứng phó hiệu quả.

Đồng thời, sở yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu và các đơn vị liên quan thường xuyên thông báo cho phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động diễn biến gió mạnh trên biển và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố. Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của gió mạnh.

THANH HIỀN

