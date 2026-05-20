TPHCM phát động cao điểm hoạt động lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Ngày 20-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là BCĐ 515 TPHCM) tổ chức Lễ phát động làm trước, rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

Tham dự có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng BCĐ 515 Quân khu 7 và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng BCĐ 515 TPHCM.

BCĐ Quốc gia 515, BCĐ 515 Quân khu 7 và BCĐ 515 TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố

Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đã thành lập 2 tổ lấy mẫu gồm 20 người, phụ trách các khâu khai quật, xây dựng, vận chuyển hài cốt vào khu vực lấy mẫu, lấy mẫu, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chuyên chở, bàn giao mẫu và số hóa dữ liệu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chỉnh hoa tại lễ viếng các anh hùng liệt sĩ

Theo kế hoạch, giai đoạn làm trước để rút kinh nghiệm sẽ lấy mẫu 30 mộ trong tổng số 1.739 mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 25 đến 27-5-2026, chưa tính thời gian hoàn chỉnh lại các phần mộ.

Công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị cơ quan BCĐ 515 Thành phố phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc về chủ trương, kết luận, sự chỉ đạo của các cấp trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đặc biệt, phải xác định rõ nội dung công việc theo từng mốc thời gian gắn với trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả chiến dịch.

Cùng với đó, Tổ công tác chỉ đạo liên ngành BCĐ 515 Thành phố nắm tình hình, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các tổ, đội thực hiện tốt việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, quá trình thực hiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

BCĐ 515 Thành phố trao tặng quà cho các tổ làm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu Tổ lấy mẫu và các lực lượng phục vụ xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ về kiến thức và thực hành qua sự hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ của các cấp. Song song đó, chú trọng thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, vật tư lấy mẫu theo quy định để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, trên địa bàn thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với 46.180 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần được lấy mẫu để giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM có 13.562 mộ, trong đó 1.739 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin cần được lấy mẫu. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

MẠNH THẮNG