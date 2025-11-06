Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước ở hồ đá

Ngày 6-11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bị đuối nước ở hồ đá nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM.

Thông tin từ Công an phường Đông Hòa (TPHCM), chiều 5-11, 3 thiếu niên gồm: N.H.A.T (sinh năm 2011), T.T.K (sinh năm 2009) và N.H.P.K (2010) rủ nhau đến khu vực hồ đá (khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa) để tắm.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ PC07 phối hợp các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân

Khoảng 10 giờ 15 phút sáng 6-11, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hồ đá

Đến nơi, T. và P.K bơi từ bờ qua đến đảo nhỏ. Khi bơi được nửa đường, T. thấy đuối sức nên bơi quay vào bờ, P.K cũng bơi quay về bờ nhưng đuối sức nên chìm xuống.

Nhận được tin báo, sáng 6-11, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 đến hiện trường, phối hợp Đội Công tác chữa cháy và CNCH (cùng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) và các lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân

Đến 11 giờ 25 phút, sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân P.K và bàn giao thi thể cho Công an phường Đông Hòa cùng gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Nạn nhân P.K. đã nghỉ học, có hoàn cảnh khá đáng thương, cha mất, mẹ làm công nhân ở xa, sống cùng ông bà ngoại tại nhà trọ thuộc phường Linh Xuân (TPHCM).

Hồ đá nằm trong khuôn viên đô thị Đại học Quốc gia TPHCM có phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ nên thu hút rất nhiều sinh viên, học sinh và người dân đến ngắm cảnh mỗi chiều bất chấp cảnh báo nguy hiểm. Thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc đau lòng tương tự xảy ra tại đây. Cơ quan chức năng đã lắp hàng rào, đặt biển cảnh báo hạn chế người dân đến sát mép hồ nước, khu vực nguy hiểm để phòng ngừa sự cố đáng tiếc.



Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp tục khuyến cáo người dân, nhất là các em nhỏ không nên đến khu vực này để tắm, thả diều, cắm trại, câu cá... nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

