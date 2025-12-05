Khởi động cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Khởi động mùa giải thứ ba, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu gây chú ý khi đổi tên thành Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam với format mới, mở rộng quy mô, cho phép cả nam và nữ cùng tham gia.

Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 công bố khởi động

Ngày 5-12, cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam năm 2026 được công bố khởi động. Đây là cuộc thi sắc đẹp - du lịch đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của cả nam và nữ.

Ông Phạm Duy Khánh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Thực tế tại Việt Nam, đấu trường nhan sắc dành cho nam khá ít. Thông qua Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam, chúng tôi muốn tạo nên cuộc thi sắc đẹp chất lượng bền vững cho cả hai giới từ đây về sau”, ông Khánh nói.

Sự đổi mới tên gọi và mô hình tổ chức năm 2026 cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc xây dựng sân chơi chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu tìm kiếm những đại diện nổi bật về sắc vóc, trí tuệ, bản lĩnh, đủ khả năng quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó, các thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia nhiều đấu trường nhan sắc uy tín thế giới.

Cụ thể, Top 5 nữ sẽ dự thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hoàn Cầu (The Miss Globe), Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International), Hoa hậu Du lịch Thế giới (Miss Tourism World)...

Top 5 nam (dự kiến) có cơ hội tranh tài ở Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational), Nam vương Hoàn vũ (Mister Universe), Nam vương Quốc tế (Mister International), Nam vương Hoàn Cầu (Mister Global)…

Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái Đất 2025. Ảnh: BTC

Ban tổ chức nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn thí sinh dự thi năm nay khắt khe hơn để phù hợp định hướng đưa những “chiến binh” xuất sắc đến các đấu trường quốc tế mà FIVE6 Entertainment đang nắm bản quyền.

“Tiêu chí tuyển chọn chú trọng ngoại hình chuẩn quốc tế, khả năng ngoại ngữ... Như trường hợp của Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 Trịnh Mỹ Anh. Nhờ sắc vóc nổi bật, ngoại ngữ tốt, phong thái tự tin tại Hoa hậu Trái Đất 2025, cô đã giành danh hiệu Hoa hậu nước - Miss Earth Water 2025”, đại diện ban tổ chức nói thêm.

TIỂU TÂN