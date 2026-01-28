Đại học Đà Nẵng động thổ 5 công trình hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 28-1, tại Đà Nẵng diễn ra lễ động thổ các công trình thuộc Tiểu dự án 1 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng ở Hòa Quý - Điện Ngọc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ

Theo đó, Tiểu dự án 1 thuộc dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 2.760 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2021–2027 theo quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và phê duyệt của Bộ GD-ĐT.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm 98 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng) vốn vay của Ngân hàng Thế giới và gần 20 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng) vốn đối ứng trong nước. Trong đó, ngân sách Trung ương cấp phát 90%, Đại học Đà Nẵng vay lại và đối ứng 10%.

Trong khuôn khổ Tiểu dự án 1, Đại học Đà Nẵng tổ chức động thổ 5 công trình quan trọng, với tổng giá trị các hợp đồng gần 1.080 tỷ đồng.

Các công trình sẽ tạo nền tảng quan trọng để hình thành khu đô thị đại học hiện đại

Trong đó có các hạng mục: khu trung tâm Đại học Đà Nẵng; khối nhà thí nghiệm, giảng đường và cảnh quan nội khu thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; khối nhà giảng đường và cảnh quan nội khu thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ; khối nhà hiệu bộ, giảng đường và cảnh quan nội khu thuộc Trường Quốc tế Việt - Anh; khối nhà học và nhà ăn, ký túc xá và cảnh quan nội khu thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh và thể thao.

Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Tiểu dự án 1 được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Nhất là trong bối cảnh Đại học Đà Nẵng là một trong 4 đại học được Trung ương chọn đầu tư trọng điểm làm hình mẫu của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

XUÂN QUỲNH