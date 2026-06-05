Đại học Quốc gia TPHCM kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các trường thành viên

Chiều nay, 5-6, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐHQG TPHCM về công tác cán bộ.

Giám đốc ĐHQG TPHCM trao quyết định cho Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ Thông tin - Ảnh: THANH HÙNG

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TPHCM, lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống ĐHQG TPHCM.

Tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí TS Lưu Trung Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TPHCM, Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Giám đốc ĐHQG TPHCM trao quyết định cho TS Lưu Trung Thủy

Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐHQG TPHCM công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ đối với đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị thuộc ĐHQG TPHCM, gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Ban Giám đốc và hiệu trưởng các trường đại học thành viên của ĐHQG TPHCM được ra mắt tại buổi lễ - Ảnh: THANH HÙNG

Đại diện các nhân sự nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ trong hệ thống ĐHQG TPHCM. Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ khẳng định sự phát triển của từng trường thành viên luôn gắn liền với sự phát triển chung của ĐHQG TPHCM; thành công của mỗi đơn vị tạo nên sức mạnh của toàn hệ thống.

Cùng với đó, các đơn vị cam kết cùng Ban Giám đốc ĐHQG TPHCM triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chiến lược phát triển của ĐHQG TPHCM trong giai đoạn mới như: đẩy mạnh tinh thần liên kết, liên thông và cộng hưởng nguồn lực giữa các đơn vị; thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; cùng xây dựng một hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập.

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của các trường thành viên và đơn vị trực thuộc có ý nghĩa quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của ĐHQG TPHCM. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo các đơn vị được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các quy định mới về quản trị đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục trong công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Giám đốc ĐHQG TPHCM trao quyết định cho Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Ảnh: THANH HÙNG

Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ lần này là bước kiện toàn quan trọng về tổ chức và nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị đại học, tạo nền tảng để ĐHQG TPHCM thực hiện các mục tiêu chiến lược, tiếp tục khẳng định vai trò là hệ thống đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước.

THANH HÙNG