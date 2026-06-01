Đại học Trà Vinh miễn học phí năm nhất 13 ngành, tăng mạnh học bổng tuyển sinh 2026

Tiếp nối thành công của những chính sách hỗ trợ, năm 2026 Đại học Trà Vinh (TVU) tiếp tục công bố hàng loạt chính sách học bổng đột phá cho sinh viên. Trong đó, nổi bật là chính sách miễn 100% học phí năm thứ nhất cho tân sinh viên ở 13 ngành học xu hướng và đặc quyền tài trợ “khủng” cho sinh viên hội nhập, khởi nghiệp.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 49 ngành học thuộc nhóm lĩnh vực đào tạo như: Nông nghiệp – Thủy sản; Kỹ thuật công nghệ; Khoa học sức khỏe; Kinh tế, luật, logistic và quản trị;Sư phạm; Hóa ứng dụng; Ngoại ngữ, Du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn; Công nghệ sinh học, Môi trường; Ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ; Quản lý thể dục thể thao, lý luận chính trị, …. Đặc biệt, có mở thêm 02 ngành mới là ngành Tâm lý học và ngành Công nghệ nông nghiệp.

Săn học bổng 100% ở các ngành học

Nếu như năm học 2025-2026 trường miễn 100% học phí năm đầu cho 11 ngành học, thì bước sang mùa tuyển sinh 2026, quy mô ưu đãi tiếp tục được mở rộng. Gói học bổng 100% học phí năm thứ nhất được áp dụng trực tiếp cho 13 ngành đón đầu xu hướng dịch chuyển lao động.

Cụ thể, các ngành mũi nhọn dẫn dắt làn sóng công nghệ (như Trí tuệ nhân tạo, Cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ nông nghiệp), khối ngành chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội (như Hóa dược, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội) và khối ngành nông nghiệp, sinh học, xây dựng (như Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ sinh học, Chính trị học) đều nằm trong danh sách nhận đặc quyền này.

Nhằm góp phần bảo tồn giá trị bản sắc và nghệ thuật truyền thống, tân sinh viên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống được miễn 100% học phí toàn khóa và được nhận thêm sinh hoạt phí 450.000 đồng/tháng. Các ngành Văn hóa học, Âm nhạc học, Ngôn ngữ Khmer cũng được nhận học bổng tài trợ 30% học phí xuyên suốt toàn bộ khóa học.

Ưu ái đặc biệt cho nữ sinh khối kỹ thuật

Một điểm nhấn nhân văn trong chính sách tuyển sinh của Đại học Trà Vinh là việc thấu hiểu và phá vỡ rào cản định kiến giới. Nhà trường quyết định cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho các nữ sinh tự tin đăng ký xét tuyển, nhập học các khối ngành kỹ thuật như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật hoá.

Chương trình EIP chuẩn quốc tế: Học phí đại trà, nhận bằng “chuẩn toàn cầu”

Năm 2026, ĐH Trà Vinh tiếp tục ghi dấu ấn với chương trình đào tạo tích hợp tiếng Anh (EIP) cho ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh. Để giảm rào cản tài chính, trường quyết định giảm ngay 0,5 lần học phí toàn khóa đối với tất cả sinh viên tham gia EIP ngay từ đầu khóa, giúp mức học phí thực đóng chỉ tương đương hệ đại trà (khoảng 1.090.000 - 1.190.000 đồng/tín chỉ).

Chuyên ngành “Khởi nghiệp và Điều hành doanh nghiệp”- Cơ hội trở thành CEO khi còn là sinh viên

Chuyên ngành được tổ chức theo định hướng học thông qua trải nghiệm thực tiễn, triển khai dự án kinh doanh trong quá trình học, phát triển năng lực lãnh đạo, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp và từng bước tạo ra giá trị thực ngay từ khi còn là sinh viên. Các bạn được rèn luyện tư duy làm chủ, được va vấp với bài toán quản trị nguồn lực, gọi vốn và thích ứng thị trường ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, nếu bạn là những “ngôi sao sáng” từng đạt giải tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các cấp, Đại học Trà Vinh đã chuẩn bị sẵn một quỹ học bổng danh giá theo thành tích cuộc thi, cụ thể:

- Cấp Bộ và tương đương trở lên: Nhận giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích ôm trọn phần thưởng tương ứng 50 - 30 - 25 - 20 triệu đồng.

- Cấp Khu vực: Mức thưởng tương ứng 25 - 20 - 15 - 10 triệu đồng.

- Cấp Tỉnh/Trường: Mức thưởng tương ứng 10 - 8 - 6 - 5 triệu đồng.

Mức thưởng này áp dụng cho tất cả các thành viên của đội thi đạt giải và đi kèm tấm vé Học bổng miễn 100% học phí năm thứ nhất.

Chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương; Kinh tế Du lịch - Chuẩn năng lực tiếng Anh đạt Học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất

Với định hướng xây dựng môi trường học tập hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trong thời đại toàn cầu hóa, Đại học Trà Vinh triển khai chính sách học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất dành cho tân sinh viên trong kỳ tuyển sinh năm 2026. Chính sách học bổng không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về tài chính từ nhà trường, mà còn thể hiện cam kết trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức, phát triển tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai - một kỹ năng quan trọng để học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế.

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) đạt từ bậc 3 (B1) trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận tương đương sẽ đủ điều kiện xét cấp học bổng theo quy định của nhà trường.

Đại học Trà Vinh luôn quan tâm, chăm lo cho sinh viên để biến áp lực thành động lực, giúp các em trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có ích cho xã hội. Thông qua các chính sách này, Đại học Trà Vinh mong muốn tạo động lực để sinh viên chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, tự tin hội nhập và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh nhấn mạnh sự đồng hành này của Nhà trường nhằm chia sẻ chi phí học tập với người học và gia đình, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận giáo dục đại học. Theo ông, đây cũng là cách trường tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập, yên tâm rèn luyện và theo đuổi ước mơ từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.