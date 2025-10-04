Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII họp phiên trù bị

Chiều 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị tại Hà Nội. Đại hội có 350 đồng chí đại biểu được triệu tập.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm của Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Trước thềm đại hội, trong bài viết “Vững một niềm tin quyết thắng”, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhận định, giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cao về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, không chỉ làm tốt hơn chức năng bảo vệ an ninh kinh tế đối với những lĩnh vực truyền thống, mà còn mở rộng bảo vệ sự phát triển của kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế cận biên, kinh tế tuần hoàn... Đại tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh tới việc huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển công nghiệp an ninh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa con người với ứng dụng KH-CN; hoàn thiện “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước.

