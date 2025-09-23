Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I diễn ra vào ngày 24 và 25-9

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, trong 2 ngày (24 và 25-9-2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 34-KH/ĐUQH, ngày 20-6-2025 của Đảng ủy Quốc hội về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, trong 2 ngày (24 và 25-9-2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trì và điều hành đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Đại biểu tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội; trong đó: có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Diễn ra trong 2 ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”, đại hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định các nội dung chính như sau: Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Quốc hội; Tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo dự kiến chương trình: Buổi sáng 24-9-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (khu vực đường Bắc Sơn); Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đại hội tiến hành họp phiên trù bị tại Hội trường Diên Hồng và buổi chiều cùng ngày, đại hội tiến hành phiên thảo luận Tổ. Buổi sáng 25-9-2025, Đại hội họp phiên chính thức tại Nhà Quốc hội để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung theo Chương trình nghị sự đề ra.

