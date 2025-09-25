Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 2 và 3-10

Chiều 25-9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp báo

Đại hội sẽ diễn ra phiên trù bị ngày 2-10 và phiên chính thức ngày 3-10, với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho 152.000 đảng viên. Phiên chính thức được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Toàn cảnh buổi họp báo

Chủ đề Đại hội lần này là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”; với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Tại buổi họp báo, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, cho biết nhiều công trình trọng điểm đã được khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội, như Dự án Hồ nước ngọt Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước; công trình Đường Bắc – Nam phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận; dự án cầu Đình Khao mới kết nối Vĩnh Long – Bến Tre (trước đây), nâng cấp Quốc lộ 54 và chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2...

Cầu Lộ 2 được khánh thành - là một trong nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng Đảng bộ tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản biện, chuyển tải ý kiến nhân dân mà còn góp phần lan tỏa gương điển hình, mô hình hiệu quả; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư. Đặc biệt, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ. Tỉnh mong muốn đội ngũ báo chí tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác, có trách nhiệm, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, định hướng mà Đại hội đề ra.

TÍN HUY