Công an mời gia đình nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm việc

Liên quan đến vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông, chiều 24-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1982, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa nhận giấy mời làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản mời bà Hiền vào ngày 26-9 đến làm việc liên quan vụ tai nạn giao thông làm con bà là N.N.B.T. (học sinh lớp 9) tử vong. “Cán bộ công an có thông tin sơ bộ là mời làm việc thông báo về tình hình sức khoẻ của bị can”, bà Hiền cho hay.

Trước đó, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm T. tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn trước đây (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Liên quan đến vụ tai nạn, người nhà nữ sinh tử vong đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát (đã tử vong).

Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.T. tử vong vào ngày 4-9-2024. Việc khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

TÍN HUY