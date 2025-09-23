Vĩnh Long bàn phương án đầu tư cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn lên cầu

Ngày 23-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để nghe báo cáo về nút giao đầu tuyến Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Cầu Cần Thơ hiện hữu. Nguồn Internet

Tại buổi làm việc, ông Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình bày 2 phương án điểm đầu tuyến.

Phương án 1, kết nối tại nút Chà Và, cơ bản giữ nguyên quy hoạch. Theo đó, tại điểm cuối dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ tuyến đi trùng với Quốc lộ 1 khoảng 0,7km sau đó tuyến rẽ trái vào vị trí cầu Cần Thơ 2, đi song song về bên trái cầu đường sắt TPHCM – Cần Thơ, sau đó giao với tuyến đường nối QL91 – Nam Sông Hậu.

Phương án 2, kết nối trước nút Chà Và, do phương án 1 có đoạn đi trùng Quốc Lộ 1, phức tạp về tổ chức giao thông khi gom nhiều nhánh vào nút giao Chà Và nên nghiên cứu bổ sung phương án dịch chuyển điểm đầu tuyến về phía Vĩnh Long khoảng 1,4km. Theo đó, từ điểm giao với cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, tuyến rẽ trái và đi cách QL1 khoảng 0,5 - 1km rồi nhập vào hướng tuyến của Phương án 1.

Theo ông Tuấn, cầu Cần Thơ 2 là dự án quan trọng thuộc nhóm A, do Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư. Công trình nằm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông (CT01), vượt sông Hậu tại vị trí hạ lưu cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5km.

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 15km, quy mô 6 làn xe, dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Ngoài hạng mục cầu chính, dự án còn bao gồm đường dẫn, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình phục vụ khai thác đồng bộ.

Cầu Cần Thơ 2 khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, tăng cường kết nối giữa Vĩnh Long và TP Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện cả hai phương án. Trong đó, cần phân tích rõ tác động về giao thông, ưu nhược điểm các phương án nói trên, an toàn và phạm vi ảnh hưởng để có cơ sở báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.

TÍN HUY