Vĩnh Long khánh thành Cầu Lộ 2, vượt tiến độ 45 ngày

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Cầu Lộ 2 là công trình giao thông trọng điểm, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công trình được thi công khẩn trương, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch.

Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng HL93, gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên dài 79m, rộng 10m. Dự án còn đầu tư hoàn chỉnh đường dẫn vào cầu, đường dân sinh, vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng… với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long; nguồn vốn được tài trợ bởi Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long thông qua ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trong tổ chức thi công an toàn, đúng kỹ thuật và vượt tiến độ.

“Cầu Lộ 2 là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, tăng cường kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”, đồng chí Đặng Văn Chính nhấn mạnh.

TÍN HUY