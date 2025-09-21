Khánh thành bốn cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: HT

Ngày 21-9, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng bốn cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng tham dự có Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Bốn cây cầu được khánh thành gồm: cầu Giồng Tre Quạ (xã Tân Hào), cầu Liên xã Hưng Nhượng - Tân Hào, cầu Liên ấp 8-9 (xã Hưng Nhượng) và cầu Đình (xã Hưng Nhượng).

Các công trình được khởi công từ tháng 4-2025 với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới tài trợ hơn 3,7 tỷ đồng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành cầu Đình. Ảnh: HT

Sau hơn 5 tháng thi công, các cây cầu bằng bê tông cốt thép đã hoàn thành, thay thế cho những cây cầu cũ xuống cấp. Công trình đưa vào sử dụng giúp việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, mỗi nhịp cầu được đưa vào sử dụng không chỉ là công trình hạ tầng mà còn chứa đựng nghĩa tình, khởi đầu cho sự phát triển mới của địa phương trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp duy tu, bảo dưỡng, giữ gìn công trình sạch đẹp, an toàn; nhân dân cùng chung tay bảo vệ, khai thác hợp lý để những cây cầu này trở thành động lực phát triển bền vững. Song song đó, lồng ghép khai thác hiệu quả bốn cây cầu với quy hoạch giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, nhằm mở ra không gian phát triển mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh.

TÍN HUY