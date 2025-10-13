Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị để chuẩn bị một số nội dung cho phiên chính thức diễn ra vào ngày 14 và ngày 15-10.

Đến dự phiên trù bị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thị Phương Thảo, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức.

Đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Các đại biểu dự đại hội

Tại phiên trù bị có mặt của 546 đại biểu (tỷ lệ 99,82%).

Phiên trù bị có sự tham dự của các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I chỉ thực hiện 2 nội dung gồm, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công, đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TPHCM. Các tiểu ban của đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, nhân dân không chỉ ở thành phố mà trên phạm vi cả nước. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM. Đồng thời, các đại biểu cần quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, đại hội có cuộc cải cách lớn về tư duy, nhận thức về áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. Do đó, không phát tài liệu đến đại biểu. Toàn bộ nội dung, chương trình được đưa lên phần mềm đại hội số.

Các đại biểu dự đại hội

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các văn kiện của thành phố được xây dựng theo quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, đã được các tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp tại nhiều hội nghị, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Văn kiện cũng đã được tập thể Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc. Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước khi trình đại hội. Từ đó, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến có chất lượng và chủ động chuẩn bị nội dung, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến.

Đại hội cũng bầu đoàn thẩm tra tư cách đại biểu có 5 đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Thẩm tra; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Thẩm tra; Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Huỳnh Văn Dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Các đại biểu đã thống nhất với danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 11 đồng chí, gồm: Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đại hội bầu đoàn thư ký đại hội có 3 đồng chí, gồm: Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

NHÓM PHÓNG VIÊN